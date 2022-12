Cybergun : s'expliquera demain auprès des actionnaires dans le cadre de l'émission d'obligations remboursables

(Boursier.com) — A l'occasion de l'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) (ensemble les ORA-BSA) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, d'un montant brut maximal de 6,81 millions d'euros, Cybergun annonce la publication d'un vade-mecum et l'organisation d'un webinaire.

Le vade-mecum a pour objet de synthétiser certaines modalités de participation à l'opération d'equitization des ORA à émettre le 30 décembre 2022 par Cybergun et d'en faciliter sa compréhension. Il peut d'ailleurs être consulté sur le site onternet de la société.

Le webinaire aura lieu le lundi 12 décembre, à partir de 12h30. Il a pour objectif de répondre, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires de Cybergun et/ou des souscripteurs à l'émission d'ORA-BSA.

A cette occasion, Hugo Brugière, PDG de Cybergun présentera les grandes lignes de cette opération et répondra aux questions adressées par email en amont de la réunion.

Quels sont les risques ?

L'attention des investisseurs est attirée sur les principaux risques associés à la société et son activité.

Les principaux risques associés à l'offre et à la mise en oeuvre de l'equitization par la Fiducie sont les suivants :

- le marché des DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;

- en cas de baisse du prix du marché des actions de Cybergun, les DPS pourraient perdre de leur valeur ;

D'autre part en cas d'émission d'actions nouvelles résultant (i) du remboursement des ORA aux porteurs d'ORA qui n'auraient pas transféré leurs ORA à la Fiducie, (ii) de l'exercice des BSA initialement attachés aux ORA par leurs porteurs, ou (iii) de l'exercice des BSAE par la Fiducie dans le cadre du processus d'equitization :

a) les actionnaires verront leur participation dans le capital social de Cybergun diluée ;

b) la volatilité et la liquidité des actions Cybergun pourraient fluctuer significativement ;

c) la cession des actions Cybergun sur le marché pourrait avoir un impact défavorable sur le cours de l'action Cybergun ;

- le nombre d'actions à émettre à la Fiducie sur exercice des BSAE dans le cadre du processus d'equitization pourrait fluctuer significativement ;

- le produit de cession des actions Cybergun à émettre à la Fiducie sur exercice des BSAE pourrait s'avérer insuffisant pour rembourser le montant nominal des ORA ayant été transférées par leurs porteurs à la Fiducie ou pour constituer une éventuelle plus-value ;

- la liquidité de l'action Cybergun pourrait ne pas être suffisante pour assurer l'equitization de la totalité du crédit-vendeur et des OS avant la maturité des créances, ce qui aurait pour conséquence le remboursement en espèces, par la Société, des créances non equitizées.