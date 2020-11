Cybergun renoue avec la croissance

Cybergun renoue avec la croissance









Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun publie son information financière à fin septembre. Depuis le début de l'année civile 2020, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 16,1 ME contre 18,7 ME lors de la même période de l'année 2019, soit un repli limité de 14%. En données retraitées, afin de tenir compte de l'arrêt à partir d'avril 2019 de l'activité 'Grand public' hors Chainstores aux États-Unis dans le cadre de l'accord de distribution avec Evike.com, la variation ressort limitée à -5%.

Après un deuxième trimestre civil marqué par la crise sanitaire, le 3ème trimestre civil "de pleine activité" s'est traduit par une progression de 4% du chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année 2019, porté par une croissance des ventes en Europe et aux Etats-Unis, avec un CA de 6,2 ME contre 5,9 ME un an avant.

À fin septembre 2020, la trésorerie disponible s'élevait à 2,1 ME contre 1,9 ME au 30 septembre 2019. La dette financière brute au 30 septembre 2020 s'élève à 13,3 ME (contre 12,0 ME au 30 septembre 2019), dont 7,9 ME inclus dans le programme d'equitization qui va débuter au 1er décembre et 5,3 ME d'obligations converties en actions depuis cette date. La société n'a donc plus que 0,1 ME de dette financière retraitée.