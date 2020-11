Cybergun renforce sa visibilité financière

(Boursier.com) — Cybergun , acteur mondial du tir de loisir, annonce plusieurs décisions structurantes destinées à renforcer la visibilité et la solidité financière de l'entreprise dans le contexte de grande incertitude économique liée à la crise sanitaire. Le groupe annonce une levée de fonds obligataire de 2 ME de valeur nominale destinée à renforcer sa trésorerie disponible, qui s'élève ainsi à 4,2 ME à l'issue de cette opération, afin de couvrir les besoins en fonds de roulement dans le cadre de l'activité courante et de pallier tout ralentissement d'activité ou de recouvrement des créances liés à la crise financière actuelle.

L'opération porte sur la souscription par European High Growth Opportunities Securitization Fund, géré par le groupe Alpha Blue Ocean, de 200 OCEANE d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, représentant un emprunt obligataire de 2 ME de valeur nominale (1,96 ME net).

Cybergun confirme le calendrier de mise en oeuvre de l'equitization de sa dette obligataire et de ses autres dettes financières (CECA), à hauteur de 6 ME, qui s'ouvrira le 1er décembre 2020. Cette equitization permettra au groupe d'être totalement désendetté.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la fiducie, Cybergun s'est engagée à ne plus utiliser sa ligne de financement en OCEANE, à compter du 1er décembre 2020 et ce, comme annoncé, jusqu'à la fin de la période d'equitization des obligations et des autres dettes financières (CECA).

En ce sens, un accord est intervenu entre Cybergun et EHGO le 1er novembre 2020 aux termes duquel cette dernière s'est engagée à faire ses meilleurs efforts pour convertir le plus possible d'OCEANE d'ici le 1er décembre 2020 et à ne plus convertir aucune OCEANE à compter du 1er décembre 2020 et ce jusqu'à la fin de la période d'equitization des obligations et des autres dettes financières (CECA).

Dans ce cadre, et afin d'assurer la continuité d'activité de Cybergun en cas de besoin, Restarted Investment a accepté de proroger sa garantie financière, initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2020, d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2021.