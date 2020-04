Cybergun : regroupement d’actions

Cybergun : regroupement d’actions









Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun fait part de la mise en œuvre d’un regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 3.800 anciennes. Ce regroupement vise à permettre au groupe de renouer avec un cours de Bourse plus conforme aux standards du marché et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre. Les opérations de regroupement débuteront le 16 avril, pour s'achever le 21 mai, premier jour de cotation des nouvelles actions Cybergun regroupées.

Les principales caractéristiques à la date du présent communiqué sont les suivantes :

Nombre d'actions soumises au regroupement : 7.718.442.202 titres;

Code ISIN des actions anciennes non regroupées : FR0013204351;

Cours de Bourse au 31 mars 2020 : 0,0004 euro;

Parité d'échange : 1 action nouvelle contre 3.800 anciennes;

Nombre d'actions à provenir du regroupement : 2.031.169 titres;

Code ISIN des actions nouvelles regroupées : FR0013505583;

Cours de Bourse théorique post regroupement : 1,52 euro.

Cette opération sera sans impact sur la valeur des titres Cybergun détenus en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus. En pratique, chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement par son intermédiaire financier 1 action nouvelle pour chaque bloc de 3.800 actions anciennes. Les actionnaires détenant un nombre total d'actions formant un multiple exact de 3.800 n'auront aucune démarche à effectuer. Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles (soit un multiple de 3.800 actions anciennes) devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un multiple de 3.800, jusqu'au 18 mai inclus.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce regroupement, les titulaires de BSA, d'OCEANE (dont le groupe Alpha Blue Ocean) ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, et dont la période d'exercice est en cours, sont informés que, conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R.225-133 du Code de commerce, le conseil d'administration de Cybergun a décidé de suspendre la faculté d'exercice de l'ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société à compter du 14 avril (00h01 heure de Paris) et jusqu'au 25 mai (inclus).