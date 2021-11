Cybergun prend le contrôle de Valantur

(Boursier.com) — Cybergun , acteur mondial du tir de loisir, est heureux d'annoncer la prise de contrôle majoritaire du groupe VALANTUR (VALANTUR F.G.) afin d'intégrer toute la chaine de valeur de son pôle militaire.

VALANTUR F.G. est un groupe de haute technologie spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles, de moyens et de servitudes destinés à l'aéronautique. Équipementier de premier rang dans les domaines de l'aéronautique civile et militaire, notamment sur des appareils de très haute technologie, le groupe VALANTUR sous-traite également pour plusieurs grands noms dans les secteurs de l'énergie, du médical, du pétrole et de la défense, tels que AIRBUS HELICOPTERS, ESSILOR, MBDA, NEXTER, SAFRAN, SCHNEIDER et THALES. Le groupe VALANTUR, qui compte aujourd'hui plus de 200 collaborateurs, accompagne de grands donneurs d'ordre.

Le groupe VALANTUR devrait générer un chiffre d'affaires annuel de près de 15 ME en 2021 et vise 25 ME en 2022.