Cybergun prend environ 20% de Valantur

(Boursier.com) — Cybergun annonce la signature d'un protocole d'accord permettant l'entrée de Cybergun au capital de Valantur. À l'occasion de cette opération, Bpifrance sort du tour de table. Valantur est un groupe de haute technologie spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles, de moyens et de servitudes destinés à l'aéronautique. Équipementier de premier rang dans les domaines de l'aéronautique civile et militaire, notamment sur des appareils de très haute technologie, Valantur sous-traite également pour plusieurs grands noms dans les secteurs de l'énergie, du médical, du pétrole et de la Défense. Valantur est fort de 240 collaborateurs sur 6 sites et génère un CA annuel de près de 25 ME.

Début 2020, Cybergun et Valantur ont engagé une première phase de rapprochement avec la création d'Arkania, filiale commune regroupant un bureau d'études et ayant vocation à produire pour les deux partenaires des équipements 'made in France'. La deuxième phase du projet a été achevée fin 2020 avec l'acquisition par Arkania d'un site de production d'une superficie de plus de 10.000 m2 qui devrait entrer en production d'ici à la fin du 1er semestre 2021.

Aujourd'hui, les partenaires franchissent une nouvelle étape à l'occasion du refinancement de Valantur. À l'occasion de la sortie de Bpifrance, qui avait investi dans Valantur en 2014 pour accompagner son développement, Cybergun s'engage à devenir le nouveau soutien financier de Valantur et va prendre de l'ordre de 20% du capital aux côtés d'Emmanuel et Frédéric Couraud, dirigeants de l'entreprise. Bpifrance reste un partenaire financier de Valantur et ses filiales. L'opération, dont le montant reste confidentiel, est financée grâce à la trésorerie disponible de Cybergun et "ne modifie pas les grands équilibres financiers du Groupe". Cybergun disposera de 2 représentants au sein du Conseil de Valantur, dont Hugo Brugière, PDG de Cybergun. Emmanuel Couraud, Président de Valantur, intègre le Conseil de Cybergun.