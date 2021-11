Cybergun : premier ROC positif depuis 10 ans en vue

(Boursier.com) — Cybergun dévoile, au titre des neuf premiers mois de son exercice, un chiffre d'affaires de 20,8 ME, contre 16,1 ME sur la même période de 2020. Le Groupe voit ainsi son volume d'affaires progresser de +29% et démontre sa capacité à développer son activité grâce notamment à la reconstitution de ses stocks. Surtout, à fin octobre, Cybergun affiche 23,9 ME de revenus et a donc d'ores et déjà dépassé le chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année 2020 (23,5 ME).

Sur la base des commandes reçues et des prévisions de livraison d'ici à la fin de l'année, le Groupe devrait être en mesure de dépasser la barre des 30 ME de chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'exercice 2021 sur son périmètre historique. Sur la base du nouveau périmètre intégrant la société VALANTUR, acquise le 10 novembre dernier, le chiffre d'affaires 2021 proforma est attendu à plus de 45 ME.

Fort de cette bonne dynamique commerciale et d'une saine maîtrise des coûts, Cybergun a généré un résultat opérationnel courant de 0,2 ME à fin juin. Sur la base des dernières estimations de la société, le résultat opérationnel courant est également attendu positif 2021 sur la base du périmètre historique. Il s'agirait tout simplement du premier exercice avec un ROC positif depuis 2011. En données proforma, intégrant VALANTUR sur l'ensemble de l'année, le Groupe vise un résultat opérationnel courant supérieur à 1 ME.

Afin de poursuivre cette dynamique au cours des prochains mois, Cybergun a reconstitué son stock stratégique. A mi-novembre 2021, le stock sur les activités historiques est proche de 13 ME, soit près du double du niveau disponible un an plus tôt, auquel il faut ajouter environ 5 ME de stocks de VALANTUR. Cette progression volontaire et maîtrisée démontre la capacité d'anticipation de la société, notamment dans le contexte de difficultés mondiales d'approvisionnement.