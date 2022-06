Cybergun : plan de sauvegarde approuvé pour Verney-Carron

(Boursier.com) — Le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a arrêté le plan de sauvegarde de la société Verney-Carron, plus ancien manufacturier d'armes français, préparé avec Cybergun. Il s'agissait de la dernière étape préalable au rapprochement afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres.

Le projet industriel stratégique projeté repose essentiellement sur une sanctuarisation de l'activité historique Chasse & Nature et une montée en puissance de l'activité Défense & Sécurité et notamment de la marque Lebel, permettant ainsi de recréer une véritable filière française de l'équipement des forces armées. Verney-Carron pourra ainsi s'appuyer sur la mutualisation du bureau d'études (près de 50 ingénieurs à date) et des capacités d'usinage et d'assemblage des 6 sites industriels d'Arkania-Valantur, filiale Défense & Sécurité de Cybergun, et sur la présence de Cybergun au niveau international. Verney-Carron compte 73 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 8 ME sur le dernier exercice.

Cybergun entend également s'appuyer sur la stratégie de diversification décidée par Verney-Carron, dans la coutellerie (au travers de la société Forge et Coutellerie) et surtout dans la sécurité informatique (Serenicity) tout en renforçant les interactions entre les différentes activités de la Société. À ce stade, le groupe estime les moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan stratégique à 20 ME sur 5 ans dont le financement "a déjà fait l'objet de plusieurs mentions dans les communiqués précédents".

Ce plan avait reçu un avis favorable de l'Administrateur judiciaire, du Ministère public, du Juge-Commissaire, du Mandataire judiciaire et des salariés de Verney-Carron. Cette décision valide la pertinence du partenariat proposé par le groupe Cybergun et confirme leur ambition commune.

Cybergun s'est par ailleurs engagé à maintenir l'emploi sur le site et à continuer à produire à Saint-Etienne où il a l'ambition de créer la future chaine d'assemblage de la division armement du groupe.

Afin de soutenir le plan de transformation et d'investissement, le Groupe Cybergun a fait un apport immédiat en compte courant de 1,5 ME qui a vocation à être remboursé. Cybergun s'est également engagé à investir un montant total de 1,6 ME pour désendetter la société Verney-Carron et devrait détenir à terme de l'ordre de 75% du capital de la société, le reste étant dans le public, les titres étant cotés sur le compartiment Access d'Euronext à Paris. Verney-Carron sera consolidé par intégration globale dans les comptes du groupe au 1er juillet 2022 au sein de la division Militaire.

Sur le plan de la gouvernance, Hugo Brugière, PDG de Cybergun, et Emmanuel Couraud, Vice-Président du groupe et dirigeant de la division Militaire, deviennent respectivement Président et Directeur Général de Verney-Carron Développement.