Cybergun : ouverture des adhésions à la fiducie pour les porteurs d'obligations

(Boursier.com) — Cybergun annonce l'ouverture de la période d'adhésion à la fiducie-gestion pour les porteurs d'obligations remboursables en actions (ORA).

Comme annoncé, dans le prolongement immédiat de l'émission des ORA-BSA, il est prévu :

1) la mise en oeuvre d'une Fiducie chargée de convertir en actions Cybergun tout ou partie des ORA émises et transférées à la Fiducie1, de manière structurée et organisée dans le temps (sur une durée maximum de 2 ans), puis de céder les actions Cybergun en résultant sur le marché (processus d''equitization') ;

2) la souscription dans le temps, par la Fiducie, à plusieurs émissions successives d'obligations sèches Cybergun (OS) grâce au produit de la cession sur le marché des actions issues de l'equitization des ORA, et des OS le cas échéant ;

3) l'equitization des OS par la Fiducie.

L'adhésion à la Fiducie est ouverte à compter de ce 4 janvier et jusqu'au 25 janvier 2023 inclus (avant 17h CET). Il sera de la responsabilité des titulaires d'ORA de s'assurer que leur adhésion est bien effective avant la date limite mentionnée ci-dessus. Les titulaires d'ORA devront prendre leurs précautions concernant de possibles délais de traitement de back office de leur intermédiaire financier.

Il est précisé que les personnes ayant souscrit à des ORA-BSA ne sont en aucune manière obligées d'adhérer à la Fiducie et d'y transférer leurs ORA : chaque porteur d'ORA-BSA demeure libre de transférer tout ou partie de ses ORA à la Fiducie (les BSA restant dans tous les cas conservés par les souscripteurs d'ORA-BSA à la suite de leur détachement), selon sa propre appréciation de sa situation et des risques encourus.

HBR Investment Group, premier actionnaire de Cybergun et porteur de 3.977 ORA-BSA a fait part à la société de son intention d'adhérer à la Fiducie et de transférer l'intégralité de ses ORA à cette occasion.

Un vade-mecum a été mis à la disposition du public. Il a pour objet de synthétiser certaines modalités de participation à l'opération d'equitization des ORA et d'en faciliter sa compréhension.