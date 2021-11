Cybergun : nouvelle levée de fonds de 2 ME

(Boursier.com) — Cybergun réalise une levée de fonds de 2 millions d'euros par le tirage de 2 tranches d'OCEANE, d'une valeur nominale de 1 ME chacune, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération (1,96 ME) sera destiné soutenir les projets de développement de l'entreprise, notamment dans le domaine militaire et de très forte reconstitution des stocks mondiaux.

Après ce tirage, la trésorerie disponible du Groupe est supérieure à 7 ME.

Le tirage de ces 2 tranches d'Oceane pourrait donner lieu à la création de 7.142.857 actions nouvelles. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,48%.

D'ores et déjà, le tirage de 26 tranches d'Oceane a permis de lever 25,4 ME, et a donné lieu à la création de 20.719.586 274 actions nouvelles, dont 388.056.302 au titre des frais liés au contrat et pourrait générer la création de 8.928.571 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est désormais de 0,0042%.

A l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement est de 61 ME sur le programme d'Oceane, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par le contrat existant entre Cybergun et European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Conformément aux engagements pris, ce programme sera arrêté le 30 novembre 2021. Dans ce cadre, EHGOSF a annoncé à Cybergun son intention de conserver tout ou partie des titres résultant de la conversion des OCABSA souscrites ou qui seraient souscrites avant fin novembre et de devenir ainsi un actionnaire durable de la société. Une fois ce programme d'OCABSA terminé, l'activité de la Fiducie va reprendre, le 30 novembre après Bourse, afin de permettre l'equitization de la dette de Cybergun à l'égard de son actionnaire, Restarted Investment, qui a soutenu financièrement le plan de restructuration.