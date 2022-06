Cybergun : nouvelle étape pour le plan Verney-Carron

(Boursier.com) — Les actionnaires de Verney-Carron, manufacturier d'armes français, réunis en assemblée générale, ont approuvé l'ensemble des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan de relance présenté par Cybergun, afin de créer ensemble "le premier acteur français des armes de petits calibres". Les actionnaires de Verney-Carron ont notamment approuvé le projet de transformation de la société en commandite par action dont Verney-Carron Développement, société contrôlée par Cybergun, deviendrait l'unique associé gérant commandité. Ils ont également approuvé le projet de transfert de la cotation des titres de la société sur Euronext Growth à Paris et la mise en place par Verney-Carron des moyens de soutenir le plan d'investissement sur 5 ans dans le but d'accroître les capacités de production.

Le plan de relance proposé par Cybergun repose sur "une sanctuarisation de l'activité historique 'Chasse & Nature', autour de la marque Verney-Carron, et le développement de l'activité 'Défense & Sécurité' et de la marque Lebel, permettant ainsi de recréer une véritable filière française de l'équipement des forces armées". L'objectif est de pouvoir produire annuellement 15 000 à 20 000 armes de chasse et plus de 50 000 armes sécurité et défense (d'assaut, de précision, pistolet mitrailleur et non-létale).

Le projet de rapprochement reste soumis à l'approbation du plan de sauvegarde de la Société Verney-Carron par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne. Le rapprochement entre les deux sociétés devrait être finalisé d'ici fin 2022. Cybergun tiendra le marché informé de toutes avancées dans le cadre de ce projet.