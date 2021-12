Cybergun : nouvel actionnariat de référence

(Boursier.com) — Cybergun annonce la reconfiguration de son actionnariat à la suite du succès de sa restructuration financière. À l'issue des opérations d'equitization de la dette, la société HBR Investment Group, qui a racheté la créance détenue par sa filiale à 100% Restarted Investment, détient 9 298 182 actions représentant 20,4% du capital de Cybergun. Par ailleurs, HBR Investment Group s'est engagé à acquérir l'essentiel des titres détenus par des salariés et anciens salariés du groupe, représentant 417 383 titres et 0,9% du capital, afin de consolider sa position au capital. Dans le même temps, le fonds d'investissement European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), groupe Alpha Blue Ocean a, conformément à son engagement, fait part à la société de sa décision de conserver entre 15% et 19% du capital de Cybergun à long terme. Enfin, conformément aux engagements pris par la société, le contrat d'OCABSA a été résilié au 30 novembre.

Dans ce contexte, sachant que l'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions en circulation n'aurait pour seul effet que la création de 239 actions nouvelles, soit une dilution potentielle de seulement 0,0005%, "il n'existe plus d'éléments dilutifs significatifs", indique le groupe.

Hugo Brugière, PDG de Cybergun, déclare : "Nous démarrons un nouveau cycle à la tête d'un groupe fort, qui sera en croissance cette année et en route vers la rentabilité. Nous disposons en outre d'une trésorerie actuelle de plus de 7 ME et d'un niveau de stocks de près de 18 ME nous permettant de nous projeter sereinement vers l'avenir, le tout porté par un socle d'actionnaires engagés dans la durée".