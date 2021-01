Cybergun : nouveau contrat

(Boursier.com) — Cybergun , acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un contrat de sous-traitance avec RUAG Défense France (RDF), filiale française de RUAG Simulation & Training. Ayant remporté un appel d'offres pour livrer une quinzaine de simulateurs indoor d'entrainement au tir aux armes légères lancé par un pays européen membre de l'OTAN, RDF a en effet souhaité confier la réalisation des répliques d'armes pour ces simulateurs à Cybergun. RDF reconnait la fiabilité de la société Arkania, filiale et bureau d'étude de Cybergun créée en janvier dernier avec le Groupe français Valantur pour accélérer la montée en puissance de son pôle défense et sécurité.

Ce contrat de sous-traitance, d'un montant voisin de 2 ME, porte sur la fabrication et la livraison d'environ 350 répliques d'armes légères et de mitrailleuses et de près de 400 accessoires associés. Ces répliques, haut de gamme, laser et totalement instrumentées, permettront de reproduire parfaitement à l'identique le service de l'arme réelle, garantissant un entraînement réaliste et de grande qualité tout en réduisant considérablement les coûts de l'entrainement. Ce contrat, porté par Spartan Military & Law Enforcement, département défense et sécurité de Cybergun, sera réalisé en deux ans par Arkania dans sa nouvelle usine près de Blois.