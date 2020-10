Cybergun : Nomura sous les 5%

Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 22 octobre 2020 par l'AMF, la société Nomura International Plc (Londres) avait déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 20 octobre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Cybergun. Par courriers reçus le 23 octobre 2020, ce même Nomura International Plc a indiqué avoir franchi en baisse, le 21 octobre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Cybergun, et détenir 634.134 actions, soit 4,95% du capital et des droits de vote, après une cession d'actions Cybergun sur le marché.