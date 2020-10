Cybergun : Nomura détient plus de 5% du capital

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 22 octobre 2020 par l'AMF, la société Nomura International Plc (Londres) a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 20 octobre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Cybergun, et détenir 665.176 actions Cybergun représentant autant de droits de vote, soit 5,19% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Cybergun sur le marché, précise le déclarant. Nomura International Plc est contrôlée par la société Nomura Holdings, Inc.