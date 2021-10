Cybergun : net redressement des comptes semestriels

(Boursier.com) — Cybergun renoue avec un résultat opérationnel courant semestriel positif. Une première depuis 2014. Grâce à un chiffre d'affaires en hausse de 45% à 14,4 ME, le ROC passe sur un an de - 2,5 ME à +0,2 ME. L'Europe et l'Asie présentent une contribution positive qui compense une légère perte résiduelle aux Etats-Unis. Le Groupe a d'ores et déjà engagé les mesures nécessaires au redressement de cette zone d'activité. La perte opérationnelle est réduite de 87% à -0,6 ME, démontrant ainsi la capacité du groupe à ne plus être en situation de cash-burn. Le résultat net, qui intègre une charge financière sans impact sur la trésorerie de 1,9 ME résultant du traitement comptable en normes IFRS de la ligne de financement en fonds propres, ressort à -2,6 ME, contre -5,4 ME un an plus tôt.

Cybergun affiche au 30 juin une trésorerie positive de 2,6 ME. Le recours à la ligne de financement a permis de reconstituer les stocks et d'engager le plan de relance commercial qui s'avère être fructueux comme en témoigne la croissance du 1er semestre 2021. La dette obligataire inscrite au bilan à fin juin a été totalement convertie en actions depuis.

Cybergun affiche sa confiance dans ses perspectives, notamment grâce aux derniers développements de son pôle Militaire, regroupé sous la bannière Arkania. Aux Etats-Unis, Arkania USA vient de remporter un premier contrat majeur, d'une valeur 600.000$, avec une agence fédérale dépendant du ministère de l'intérieur américain (Department of Homeland Security - DHS). En Europe, Arkania est notamment engagé dans la mise en oeuvre du contrat né du gain, en co-traitance avec le groupe Thales, du marché d'entrainement au tir sur armes légères d'infanterie Sinetic pour moderniser les capacités et renforcer la sécurité des soldats lors des entrainements (80 sites à équiper sur 10 ans).

Pour répondre à cette forte demande, Arkania dispose d'un bureau d'études regroupant au total 100 talents (130 d'ici à fin 2022) et d'un site de production d'une superficie de plus de 10.000 mètres carrés qui produit depuis maintenant plusieurs semaines, des équipements " made in France ".