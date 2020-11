Cybergun lève 2 ME sous forme obligataire

Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun réalise une levée de fonds obligataire de 2 millions d'euros de valeur nominale. Elle est destinée à renforcer la trésorerie disponible afin de financer de nouveaux investissements pour le pôle "Militaire". En effet, cette trésorerie additionnelle sera utilisée pour couvrir la quote-part d'investissement de Cybergun dans Arkania, filiale commune créée avec le Groupe Valantur, pour renforcer les expertises et accélérer le déploiement du pôle militaire.

L'opération porte sur la souscription par European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), entité gérée par le groupe Alpha Blue Ocean (ABO), de 200 OCEANE d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, représentant un emprunt obligataire de 2 ME de valeur nominale (1,96 ME net).

Pour mémoire, le spécialiste mondial du tir de loisir, s'est engagé à ne plus utiliser sa ligne de financement en OCEANE, à compter du 1er décembre 2020 et ce, comme annoncé, jusqu'à la fin de la période d'equitization des obligations et des autres dettes financières (CECA).

Acquisition d'un site de production

Comme déjà annoncé, Cybergun et Valantur ont négocié l'acquisition d'un site de production afin de disposer d'une capacité de fabrication "made in France". La promesse d'achat a été signée et l'acte final est prévu avant la fin de l'année.

Ce site, d'une superficie de plus de 10.000 m2, sera opérationnel dès début 2021.