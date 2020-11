Cybergun : lève 2 ME et fait le point

Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun réalise une levée de fonds obligataire de 2 ME de valeur nominale destinée à renforcer sa trésorerie disponible et fait un point sur l'utilisation de son contrat de financement obligataire (OCEANE). L'opération porte sur la souscription par European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), entité gérée par le groupe Alpha Blue Ocean (ABO), de 200 OCEANE d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, représentant un emprunt obligataire de 2 ME de valeur nominale (1,96 ME net).

A ce jour, les différents tirages sur la ligne de financement d'un total de 92 ME ont permis à Cybergun de lever un total de 16 ME (15,7 ME net), destinés à :

- Reconstituer des stocks stratégiques, pour environ 9,8 ME, afin de pouvoir accompagner la relance commerciale avec un rythme d'achats désormais stabilisé autour d'environ 1 ME par mois ;

- Couvrir les frais générés par la restructuration financière, pour environ 0,4 ME, et ainsi éliminer une dette obligataire "insupportable" de plus de 9 ME ;

- Rembourser par anticipation la ligne de financement bancaire accordée par ENCINA aux Etats-Unis, à hauteur de 1,5 ME, contribuant à réduire de 400 KE les frais financiers en année pleine ;

- Renforcer la trésorerie disponible, à hauteur de 4 ME.

Ce contrat a donné lieu, à ce jour, à la création de 1.019.455.840 actions nouvelles depuis le début de sa mise en oeuvre, y compris les actions résultant du mécanisme de paiement des commitment fees dus à ABO. L'ensemble des OCEANE de chacune des deux tranches d'OCEANE correspondant au paiement des commitment fees ont été converties en actions à ce jour comme indiqué dans le tableau de suivi qui est tenu à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société. La société précise qu'aucune autre commission n'est due dans le cadre de ce contrat de financement.

À ce jour, il reste 2,24 ME de dette obligataire émise (sur 16 ME) à convertir et, potentiellement, un maximum de 76 ME à souscrire dans le cadre du contrat.

Pour mémoire, Cybergun s'est engagée à ne plus utiliser sa ligne de financement en OCEANE, à compter du 1er décembre 2020 et ce, comme annoncé, jusqu'à la fin de la période d'equitization des obligations et des autres dettes financières (CECA).