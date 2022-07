Cybergun : les plafonds de levées de fonds réduits à 50 ME

(Boursier.com) — Les actionnaires de Cybergun, réunis ce mercredi 29 juin en Assemblée Générale Mixte, ont voté massivement en faveur des résolutions soutenues par la Direction Générale. Les actionnaires présents et représentés, qui ont permis d'atteindre un quorum de 26,2% sur 1ère convocation, ont approuvé l'intégralité des résolutions.

Ces résolutions ont toutes été approuvées à plus de 96%, à l'exception de la résolution 16. Cette dernière, relative aux plafonds globaux des autorisations d'augmentations de capital et des titres de créance, a donné lieu à un débat constructif parmi les actionnaires présents. A l'issue de ces débats, les actionnaires se sont accordés pour réduire de 500 ME à 50 ME chacun de ces plafonds. Cette résolution modifiée a été adoptée à 85%, compte tenu des votes exprimés avant modification.

Hugo Brugière, PDG de Cybergun, précise : "Je suis très heureux que la démocratie actionnariale ait permis d'aboutir à un consensus sur les capacités de levées de fonds de la société. Comme nous l'avons rappelé, nous n'avons ni besoins à court terme, ni l'intention de solliciter les actionnaires de la société en mettant en place une ligne de financement d'OCABSA pour financer la reprise de Verney-Carron".