Cybergun : le résultat opérationnel courant ressort à -5,3 ME

Cybergun : le résultat opérationnel courant ressort à -5,3 ME









Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun , acteur mondial du tir de loisir, présente ses résultats audités de l'exercice 2019- 2020 clos au 31 décembre 2020 arrêtés par le Conseil d'administration du vendredi 7 mai 2021. Le rapport financier sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de la société.

Pour rappel, l'Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, un changement de la date de clôture de l'exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par conséquence, l'exercice ouvert le 1er avril 2019 aura une durée exceptionnelle de 21 mois pour clôturer au 31 décembre 2020. La société présente des données proforma 12 mois couvrant les périodes du 1er janvier au 31 décembre pour les années 2019 et 2020.

RETOUR DE LA CROISSANCE EN 2020

Le chiffre d'affaires pro forma du groupe Cybergun est en croissance de 10%, à 23,5 ME. Après un début d'année difficile, marqué par l'impact de la crise sanitaire sur l'activité civile (fermeture des points de vente) et militaire (report de contrats), le Groupe a tiré profit de son repositionnement stratégique aux Etats-Unis (contrat de distribution avec la société EVIKE.COM, leader américain de la distribution d'AirSoft) et en Asie (activité de gestion de contrat de distribution) et d'un rebond progressif en Europe.

Le résultat opérationnel courant ressort à -5,3 ME, contre -4,9 ME du fait principalement des charges engagées sur l'activité de distribution civile en France et de la hausse des effectifs liée au renforcement des équipes du pôle Militaire pour préparer la croissance future. L'effectif global est ainsi passé de 60 personnes début 2019 à 70 personnes fin 2020. Cette stratégie d'intégration verticale en France doit permettre de soutenir la marge brute normative (26% à fin 2020) et de profiter à plein du mouvement de reprise attendu en 2021.

Après prise en compte des Autres produits et charges opérationnels, liés principalement à l'assainissement du bilan (honoraires et charges liées à la réorganisation et au plan de sauvegarde financière accélérée), le résultat opérationnel ressort à -6,9 ME contre -6,4 ME un an plus tôt.

Enfin, le résultat net, à -14,9 ME, intègre une charge financière sans impact sur la trésorerie de 7,6 ME résultant du traitement comptable en normes IFRS de la ligne de financement en fonds propres.

TRÉSORERIE NETTE POSITIVE À FIN DECEMBRE 2020

Au 31 décembre 2020, Cybergun avait largement engagé sa restructuration financière avec des fonds propres reconstitués, à 19,8 ME et une dette financière réduite de moitié à 6,1 ME (hors dette locative IFRS 16). Cette dette a vocation à être intégralement remboursée en actions, sans impact sur la trésorerie, dans le cadre du programme d'equitization.

Après prise en compte de la trésorerie disponible, Cybergun affiche pour la première fois une trésorerie nette de dettes financières de 1 ME.

Grâce à la poursuite du programme d'equitization depuis le début de l'année 2021, Cybergun affiche à ce jour une dette financière de seulement 2,1 ME, dont 1,7 ME de dettes via à vis de son actionnaire RESTARTED INVESTMENT.