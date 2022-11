Cybergun : le résultat net semestriel ressort bénéficiaire de 0,7 ME à la fin juin

(Boursier.com) — Le Groupe CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 22,6 ME au 1er semestre 2022, en croissance de 57% par rapport au 1ersemestre 2021. Le pôle Civil a généré 14,7 ME sur les 6 premiers mois de l'année, en croissance à périmètre constant d'environ 9%. Dans le même temps, le pôle Militaire a vu son chiffre d'affaires passer de 1 ME au 1er semestre 2021 à 7,9 MEUR au 1er semestre 2022 à la faveur de l'intégration de VALANTUR dans ARKANIA au 31 décembre 2021. À noter que le pôle Militaire n'intègre pas encore l'activité de VERNEY-CARRON.

Après avoir renoué avec un résultat opération courant positif en 2021, pour la première fois depuis 2014, le Groupe CYBERGUN parvient à nouveau à dégager un résultat opérationnel courant positif au 1er semestre 2022. À 1,1 ME, il a même été multiplié par 5 par rapport à son niveau du 1er semestre 2021.

Le pôle Civil, qui bénéfice des premiers effets de l'accord global noué avec EVIKE aux Etats-Unis (relance de l'activité "chain stores") et en Europe (lancement du site evike europe.com), a généré un résultat d'1 ME. Le pôle Militaire, dont les cycles de développement sont plus longs et l'activité traditionnellement plus importante au second semestre, parvient toutefois à l'équilibre dès le 30 juin 2022.

Le résultat net semestriel ressort bénéficiaire de 0,7 ME à fin juin 2022. Il intègre 1,3 ME de charges opérationnelles non courantes, liées essentiellement à la réorganisation opérationnelle du Groupe et aux variations de périmètre, compensées par un résultat financier de 1,3 ME lié à la variation de valeur de postes au bilan à la suite des variations de devises (sans impact sur la trésorerie).

AUCUNE OPÉRATION DILUTIVE AU COURS DU SEMESTRE

Comme annoncé, CYBERGUN a renoncé à toute opération en capital qui pourrait avoir un effet dilutif subi par les actionnaires. Le Groupe a ainsi autofinancé l'intégralité de ses activités opérationnelles et de ses investissements avec le soutien de son actionnaire de référence, HBR Investment Group, qui a apporté 1,5 ME au 30 juin (plus de 2,5 ME à ce jour) en compte courant pour soutenir le Groupe à court terme.

Au cours du 1er semestre 2022, CYBERGUN a ainsi renforcé la valeur de ses stocks (22,3 ME dont 17,1 ME pour le pôle Civil et 5,2 ME de production en cours pour le pôle Militaire), soutenu son partenaire EVIKE, dont les créances en cours de recouvrement s'élèvent à près de 3 ME, et apporté 1,5 ME en compte-courant à VERNEY-CARRON pour amorcer son plan de retournement.

Malgré ces lourds investissements, CYBERGUN disposait au 30 juin 2022 d'une trésorerie de 2,5 ME pour 33,7 ME de fonds propres et une dette financière non courante de 4,5 ME liée aux PGE portés par le pôle Militaire. Pour mémoire, le pôle Civil de CYBERGUN a été intégralement désendetté en 2021 grâce à la fin de la fiducie ayant permis le remboursement des obligataires.