Cybergun : le "made in France" se matérialise

Cybergun : le "made in France" se matérialise









Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun a finalisé l'acquisition de son tout nouveau site de production " made in France " destiné à accélérer le développement de son pôle " Militaire ".

Comme déjà annoncé, Cybergun et Valantur, au travers de leur filiale commune Arkania, ont négocié l'acquisition d'un site de production afin de disposer d'une capacité de fabrication " made in France ". L'acte final a été signé comme prévu avant la fin de l'année. Le site, d'une superficie de plus de 10 000 mètres carrés, devrait entrer en production d'ici à la fin du 1er semestre 2021.