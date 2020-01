Cybergun : Glock et Spartan Military and Law enforcement remportent un contrat majeur d'équipement des forces armées françaises

Cybergun : Glock et Spartan Military and Law enforcement remportent un contrat majeur d'équipement des forces armées françaises









Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Dans le cadre du contrat de conseil annoncé en janvier 2019, SPARTAN MILITARY AND LAW ENFORCEMENT, division militaire du groupe Cybergun, annonce que son client, le manufacturier d'armes autrichien GLOCK GmbH, a remporté l'appel d'offres pour le remplacement de toutes les armes de poing de l'Armée française.

Ce marché majeur, estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, porte sur la fourniture d'un minimum de 75.000 pistolets semi-automatiques GLOCK 17 Génération 5 et de l'ensemble des accessoires associés (étuis, munitions, réducteurs de son, lampes, pistolets d'entrainement et valises de protection). La logistique de ce marché sera assurée, en France, par GLOCK GmbH en coopération avec l'armurerie de la Bourse, distributeur officiel de GLOCK pour le ministère des armées.

Le GLOCK 17, pistolet de nouvelle génération, équipera toutes les forces armées françaises (Terre, Air, Marine et forces spéciales) et remplacera le MAC modèle 1950 et le PAMAS. La robustesse, l'extrême fiabilité, la qualité de cette arme ainsi que des coûts d'acquisition et de possession parfaitement maîtrisés ont été les atouts majeurs de la société GLOCK pour remporter cet appel d'offres emblématique, un des plus gros contrats d'armement individuel des 20 dernières années.

L'accord prévoit une rémunération de SPARTAN MILITARY AND LAW ENFORCEMENT au pourcentage sur la vente des produits manufacturés par GLOCK pendant toute la durée du contre-cadre qui devrait s'étaler sur plusieurs années. La Loi de Programmation Militaire 2020 prévoit d'ores et déjà l'achat d'une première série de 25 000 pistolets.

Pour le Général (2S) Emmanuel MAURIN, Directeur de la division militaire du groupe : " Ce marché couronne de succès la stratégie et les efforts de la division militaire du groupe CYBERGUN pour s'imposer comme un nouvel entrant de poids sur les marchés de la défense et de la sécurité."