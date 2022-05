Cybergun et Evike lancent Evike-europe.com

(Boursier.com) — Cybergun et Evike annoncent le lancement de leur nouveau site marchand Evike-europe.com. Après plusieurs mois de travail en étroite collaboration entre les deux groupes et 1,6 ME de développements comptabilisé par Cybergun en charges opérationnelles courantes en 2021, Evike-europe.com "va s'imposer dès son lancement comme le plus gros catalogue airsoft européen en B2C (vente directe aux consommateurs) avec près de 10 000 références disponibles issues des catalogues de Cybergun et de Evike". La haute disponibilité des produits sera un atout grâce à une connexion directe avec le stock de Cybergun en France et de Evike aux Etats-Unis. Evike-Europe.com profitera dès son lancement de la puissance de la marque Evike, leader de la vente d'Airsofts par le nombre de références et le chiffre d'affaires. Tous les clients d'Evike localisés en Europe seront automatiquement redirigés vers le site Evike-europe.com.

Après une première phase de préouverture réservée à quelques clients des deux groupes, le site Evike-europe.com, disponible en français et en anglais, sera accessible au public dès le 30 mai 2022. Initialement disponible en anglais et en français, le site sera progressivement traduit dans 4 nouvelles langues afin de toucher un maximum de consommateurs européens.

Le groupe Cybergun, qui consolidera les résultats d'Evike-europe.com, vise un chiffre d'affaires pour sa division B2C (ventes en magasins et sur Internet) de 4 ME cette année, 8 ME dans 2 ans et 15 ME dans 5 ans, contre 2 ME en 2021, avec un taux de marge commerciale d'environ 40%.

Pour mémoire, Cybergun et Evike ont annoncé en avril 2022 un partenariat pour la distribution de produits grand public aux Etats-Unis qui s'est traduit par l'entrée de Evike à hauteur de 49% au capital de SAUSA et PALCO, les deux filiales américaines de Cybergun dédiées au marché américain.

De son côté, Cybergun confirme sa capacité à étendre et renforcer ses positions sur tous les segments stratégiques de l'univers du tir, que ce soit dans le domaine civil (répliques pour tir de loisirs vendues en B2C et B2B) ou militaire (répliques pour l'entrainement des forces, simulateurs, armes de poing).