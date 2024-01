Cybergun : émission obligataire de 0,3 ME

(Boursier.com) — Cybergun réalise une émission obligataire de 0,3 million d'euros intégralement souscrite par la Fiducie conformément au programme d'equitization en cours.

Il est rappelé que, dans le cadre de l'émission d'ORA-BSA réalisée en décembre 2022, Cybergun a mis en place une Fiducie chargée :

1) de convertir en actions Cybergun les ORA émises et qui lui ont été transférées, de manière structurée et organisée dans le temps, puis de céder les actions Cybergun en résultant sur le marché (processus d'equitization) ;

2) de souscrire ensuite, dans le temps, à plusieurs émissions successives d'obligations sèches Cybergun (OS), grâce au produit de la cession sur le marché des actions issues de l'equitization des ORA et des OS le cas échéant ;

3) de procéder à l'equitization des OS.

La levée de fonds annoncée ce 22 janvier ne donne pas lieu à l'émission de nouveaux BSAE.