Cybergun diffère la publication de ses comptes 2022

(Boursier.com) — Cybergun , acteur mondial du tir de loisir, fait un point sur la préparation de ses comptes annuels 2022.

L'année 2022 a été marquée chez Cybergun par plusieurs opérations financières structurantes pour le Groupe :

- entrée d'Evike au capital des filiales américaines Sausa et Palco ;

- entrée de Cybergun au capital de Verney-Carron, transformation de cette dernière en société en commandite par actions et préparation de son transfert sur Euronext Growth ;

- émission d'un emprunt obligataire (ORA-BSA) et création d'une Fiducie aux fins d'equitization des ORA.

Ces opérations d'ampleur, qui ont permis de changer en profondeur le profil opérationnel (équilibrage des activités entre les pôles Civil et Militaire) et financier (sécurisation du financement associant les actionnaires) ont un impact significatif sur la production des comptes annuels 2022 et nécessite un travail approfondi de la société et ses contrôleurs légaux. Cette surcharge de travail rend impossible l'arrêt des comptes annuels 2022 au plus tard le 30 avril 2023.

Cybergun "met tout en oeuvre pour produire, auditer, arrêter et publier ses comptes annuels 2022 dans les meilleurs délais", assure l'entreprise.