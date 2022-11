Cybergun devient l'actionnaire de référence de Verney-Carron

(Boursier.com) — Le Groupe Cybergun annonce la finalisation de son rapprochement avec la société VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, afin de créer ensemble le

premier acteur français des armes de petits calibres.

Conformément aux termes de l'accord annoncé le 23 juin 2022 et dans le cadre des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des actionnaires de VERNEY-CARRON le 10 juin 2022, la société VERNEY-CARRON a été transformée en société en commandite par actions. La société VERNEY-CARRON DÉVELOPPEMENT, société contrôlée à 65% par le Groupe Cybergun et à 35% par la famille VERNEY-CARRON, en est à la fois l'unique associé commandité, le gérant (qui assure à ce titre la Direction opérationnelle de l'entreprise) et le premier actionnaire avec plus de 76% du capital.

Sur le plan de la gouvernance, Hugo BRUGIERE, PDG du Groupe Cybergun, et Emmanuel COURAUD, Vice-Président du Groupe Cybergun et dirigeant de la division Militaire, sont devenus respectivement Président et Directeur Général de VERNEY-CARRON DÉVELOPPEMENT.

Pour rappel, le projet industriel stratégique de VERNEY-CARRON porté par le Groupe Cybergun repose essentiellement sur une sanctuarisation de l'activité historique "CHASSE & NATURE" et une montée en puissance de l'activité "DEFENSE & SECURITE" et notamment de la marque "LEBEL", permettant ainsi de recréer une véritable filière française de l'équipement des forces armées. VERNEY-CARRON va également poursuivre sa diversification dans la coutellerie (au travers de la société Forge et Coutellerie) et surtout dans la sécurité informatique (Serenicity).

Comme annoncé, CYBERGUN estime les moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan stratégique de VERNEY-CARRON à 20 ME sur 5 ans, dont plus de 3 MEUR ont déjà été apportés par Cybergun pour le désendettement total de la société et la relance de l'activité, dont :

- 25% pour reconstituer les stocks du périmètre existant et moderniser l'outil de production ;

- 25% pour le développement de nouveaux produits dans le domaine de la défense ;

- 25% pour la commercialisation de ces nouveaux produits, notamment la constitution du stock ;

- 25% pour le besoin en fonds de roulement des 5 prochaines années, intégrant d'éventuelles opérations de croissance externe.