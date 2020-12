Cybergun : démarrage du programme d'equitization de la dette obligataire

Cybergun : démarrage du programme d'equitization de la dette obligataire









Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun annonce la mise en oeuvre du programme d'equitization de sa dette obligataire et de ses autres dettes financières. Pour mémoire, à l'issue du plan de sauvegarde financière accélérée (SFA), les principaux créanciers financiers de la Société ont accepté d'apporter leurs créances à une fiducie et d'en devenir constituants et bénéficiaires. Les créances détenues par la Fiducie seront converties (equitizées) au fil de l'eau en actions qui seront vendues sur le marché. Le produit net de cession des actions sera rétrocédé aux constituants et bénéficiaires à due proportion de leurs créances apportées. À l'issue de ce processus qui démarre aujourd'hui pour s'achever, au plus tard, le 31 décembre 2024, l'intégralité de la dette financière restructurée, soit 7,9 ME, aura été remboursée, avec :

- 6,2 ME de dette pour laquelle les actions nouvellement émises au résultat de l'equitization seront revendues sur le marché par la Fiducie ;

- 1,7 ME de dette à l'égard de Restarted Investment pour laquelle les actions nouvellement émises au résultat de l'equitization seront conservées par Restarted afin de reconstituer un actionnariat de référence.

Au 30 novembre 2020, Cybergun ne supportait que 0,1 ME d'autre dette financière brute pour une trésorerie de 8,5 ME.

Pour mémoire, Cybergun s'est engagée à ne plus utiliser sa ligne de financement obligataire à compter de ce jour et jusqu'à la fin de la période d'equitization de la dette obligataire et de la dette des créanciers financiers (CECA). À ce jour, l'intégralité des obligations émises dans le cadre de ce programme ont été converties en actions.

Dans le cadre du programme d'equitization, tous les constituants et bénéficiaires de la Fiducie se sont vu attribuer des BSAK1 dont les caractéristiques sont aujourd'hui ajustées conformément aux termes et conditions des BSAK1. Les BSAK1 ont désormais les caractéristiques suivantes :

- Parité d'exercice : 1 BSAK1 permet de souscrire 100 actions nouvelles ;

- Prix d'exercice : 0,19 euro ;

- Période d'exercice : à compter du 1er décembre 2020, à tout moment, jusqu'au 2 décembre 2025.

L'exercice de l'intégralité des 24.916.790 BSAK1 en circulation donnerait lieu à une augmentation de capital de 4,7 ME par la création de 2.491.679.000 actions nouvelles.

Afin de permettre l'exercice des BSAK1, ainsi que la cession des actions sous-jacentes, dans un cadre juridique protecteur eu égard au mandat de PDG exercé par Monsieur Hugo Brugière (Président de HBR) au sein de Cybergun, HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, le soin d'exercer et de monétiser les 5.793.812 BSAK1 détenus par HBR Investment Group dans Cybergun dans le cadre d'une mission de fiducie-gestion. L'exercice de l'intégralité de ces BSAK1 donnerait lieu à une augmentation du capital de Cybergun de 1,1 ME.

Conformément aux termes de cette convention, HBR Investment Group va transférer en fiducie les 5.793.812 BSAK1, à charge pour le Fiduciaire de les exercer et de céder les actions en résultant. À toutes fins utiles, il est précisé que HBR Investment Group n'aura aucune possibilité d'influer sur les modalités d'exercice des BSAK1 et de cession des actions qui seront opérées par le Fiduciaire en totale indépendance par rapport à HBR Investment Group et Cybergun. Le Fiduciaire sera ensuite chargé de redistribuer le produit des ventes d'actions à HBR Investment Group en tant que constituant bénéficiaire de la fiducie.