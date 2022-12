Cybergun décroche avec le lancement de son émission d'ORA-BSA

(Boursier.com) — Cybergun , qui ce matin a fait un point sur son activité opérationnelle, sa situation financière et ses perspectives, recule de 49,49% à 0,2 euro en séance.

Cybergun a également lancé une levée de fonds destinée à renforcer sa structure financière et à soutenir ses programmes de développement. Le spécialiste du tir de loisir lance une émission d'obligations remboursables en actions (ORA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) (ensemble les ORA-BSA), avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Cette opération est d'un montant brut maximal de 6,81 millions d'euros.

Précisément, il est prévu l'émission d'un nombre maximal de 6.818 ORA d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune et d'une maturité de 2 ans auxquelles seront attachés 2.083 BSA par ORA. Le remboursement de 1 ORA donnera lieu à l'émission de 2.500 actions nouvelles, soit un prix d'émission par action de 0,40 euro correspondant au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Cybergun des 5 jours de Bourse précédant le 28 novembre. Les BSA seront détachés dès l'émission des ORA-BSA. Chaque BSA donnera le droit de souscrire à 1 action Cybergun pendant une période de 2 ans à compter du 1er anniversaire de leur émission à un prix d'exercice fixé à 0,36 euro (correspondant à 88% du cours moyen pondéré par les volumes de l'action Cybergun des 5 jours de Bourse précédant le 28 novembre 2022). La parité d'exercice des BSA sera ajustée trimestriellement à l'issue d'une période de 12 mois suivant leur émission pour tenir compte de l'évolution du cours des actions Cybergun et ainsi maintenir leur attractivité pour les souscripteurs de l'émission d'ORA-BSA.

En outre, dans le prolongement immédiat de l'émission d'ORA-BSA, il est prévu :

1) la mise en place d'une fiducie-gestion chargée de convertir en actions Cybergun tout ou partie des ORA émises et transférées à la Fiducie, de manière structurée et organisée dans le temps, puis de céder les actions Cybergun en résultant sur le marché (processus d''equitization') ;

2) la souscription dans le temps, par la Fiducie, à plusieurs émissions successives d'obligations sèches Cybergun (OS) pour un montant total maximum de 6 ME grâce au produit de la cession sur le marché des actions issues de l'equitization des ORA, et des OS le cas échéant

3) l'equitization des OS par la Fiducie.

Il est précisé que les personnes ayant souscrit à des ORA-BSA ne seront en aucune manière obligées d'adhérer à la Fiducie et d'y transférer leurs ORA.

En cas de souscription de la totalité des 6.818 ORA, le produit brut de l'émission serait de 6 ME avant exercice des BSA attachés et souscription des OS par la Fiducie, soit un produit net maximum pouvant être reçu par la société d'environ 5,75 ME.

Par ailleurs, l'exercice du nombre maximum de BSA à émettre permettrait à la société de recevoir un produit brut additionnel de 5,11 ME. Enfin, la souscription par la Fiducie du montant total maximum d'OS visé permettrait à la société de recevoir un produit brut additionnel de 5,28 ME.