Cybergun : contrat de licence exclusive mondiale avec le manufacturier d'armes turc Canik

Cybergun : contrat de licence exclusive mondiale avec le manufacturier d'armes turc Canik









Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun a annoncé la signature d'un contrat de licence exclusive mondiale avec "un grand manufacturier d'armes", la société turque Canik. Ce contrat couvre la conception, la production et la distribution de calibres 4.5mm et 6mm pour les marchés civil et militaire. Les deux partenaires étaient présents conjointement lors du dernier Shotshow de Las Vegas pour dévoiler les grandes lignes de leur coopération. Sur le segment militaire, où Canik a déjà vendu plusieurs millions d'armes à feux et où sa force commerciale est mondialement reconnue, ce dernier a d'ores et déjà prévu de référencer les produits à son propre catalogue et de les vendre dès qu'ils seront disponibles. Le premier produit issu de ce partenariat sera une réplique du Canik TP9 Elite dont les premiers exemplaires devraient être disponibles à l'été 2020.

Hugo Brugière, PDG de Cybergun, ajoute : "Cybergun démontre une nouvelle fois sa capacité à s'associer avec les plus grands manufacturiers mondiaux pour développer leurs offres sur les marchés civil et militaire. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance et impatients de présenter à nos clients les nouvelles offres issues de cette alliance". Utku Aral, CEO de Canik, précise : "Je suis très heureux de la signature de ce contrat avec Cybergun qui couvre à la fois le domaine civil et le domaine militaire. Après avoir analysé les opportunités, nous avons estimé que Cybergun était notre meilleur partenaire pour représenter notre marque et valoriser nos intérêts".