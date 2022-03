Cybergun : contrat dans les systèmes d'entraînement des forces pour un pays européen

(Boursier.com) — Cybergun annonce la signature d'un contrat de sous-traitance de sa filiale Défense et Sécurité Arkania avec RUAG Defence France (RDF), filiale française de RUAG Simulation & Training. Un an après avoir signé son premier contrat avec RDF, Arkania signe un nouveau contrat avec son partenaire RDF pour livrer près d'une vingtaine de simulateurs indoor d'entraînement au tir aux armes légères et destinés aux armées d'un pays européen membre de l'OTAN. En 14 mois, c'est le troisième contrat pour des simulateurs de tir aux armes légères remporté par le groupe Cybergun. Avec près d'une centaine de simulateurs et plus de 12 000 répliques et accessoires à livrer, "il témoigne du dynamisme du secteur de l'entraînement au tir en ces temps de grande incertitude stratégique ainsi que de la montée en puissance rapide et maîtrisé du pôle Défense et Sécurité de Cybergun".

Ce contrat de sous-traitance, d'un montant voisin de 2 ME, porte sur la fabrication et la livraison de près d'un millier de répliques d'armes légères, de mitrailleuses et leurs accessoires associés. Ces répliques laser, hautement instrumentées, permettent de reproduire le service de l'arme réelle, garantissant un entraînement réaliste et de grande qualité tout en réduisant considérablement les coûts de l'entrainement. Ces répliques seront réalisées dans les dix-huit mois à venir et intégralement en France, sur le nouveau site de Blois de la société Arkania. Pour Emmanuel Couraud, Vice-président du groupe Cybergun et président d'Arkania : "Ce nouveau succès confirme parfaitement le choix stratégique de la création d'Arkania que nous avons fait au sein du groupe Cybergun en alliant un bureau d'études à de fortes capacités industrielles déjà reconnues sur les marchés de la Défense".