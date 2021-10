Cybergun : Arkania vise 10 ME de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Cybergun annonce "la montée en puissance" d'Arkania, sa filiale militaire née du rapprochement avec Valantur, groupe de haute technologie spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles, de moyens et de services destinés à l'aéronautique. Afin d'optimiser l'organisation et les synergies entre les deux partenaires, Cybergun et Valantur ont réunis les équipes de leurs bureaux d'études, regroupant au total "100 talents" (21 issus de Cybergun et 79 de Valantur), au sein d'Arkania. Arkania s'est également doté, dans le courant de l'année, d'un site de production d'une superficie de plus de 10 000 m2 qui a pour vocation de produire des équipements 'made in France'. Le site est désormais opérationnel et les premières livraisons sont en cours. Pour rappel, Arkania a obtenu la certification internationale EN 9100, norme européenne décrivant un système d'assurance de la qualité pour les marchés de l'aéronautique, du spatial et de la défense.

D'ici à fin 2022, Arkania devrait compter plus de 130 collaborateurs et générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 ME par la vente de prestations de R&D et de production pour l'industrie aéronautique, spatiale et de défense, indique Cybergun. Arkania est notamment engagé dans la mise en oeuvre du contrat né du gain, en co-traitance avec Thales, du marché d'entrainement au tir sur armes légères d'infanterie SINETIC pour moderniser les capacités et renforcer la sécurité des soldats lors des entrainements. Ce programme, qui couvre les besoins de formation des trois armées, sera déployé sur une période d'environ 10 ans et, selon l'appel d'offres, pour un besoin allant jusqu'à 80 sites à équiper, dont 5 en outre-mer. La première livraison est prévue en 2023, pour équiper les 2 premiers sites de l'Armée de Terre.