Cybergun : Arkania et Valantur obtiennent la prestigieuse certification 'EN 9100'

Cybergun : Arkania et Valantur obtiennent la prestigieuse certification 'EN 9100'









Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun annonce que sa filiale commune Arkania avec son partenaire Valantur a obtenu la prestigieuse certification internationale EN 9100, norme européenne décrivant un système d'assurance de la qualité pour les marchés de l'aéronautique, du spatial et de la défense.

La certification EN 9100 est l'outil incontournable pour remporter des appels d'offres dans le domaine de la défense. Basée sur la norme ISO 9001, elle permet de piloter le système de management de la qualité et d'être référencé dans la base de données internationale OASIS, attestant de la fiabilité et de la qualité des prestations.

Arkania est une filiale commune de Cybergun et Valantur regroupant leurs bureaux d'études. Depuis 2021, un nouveau site de production d'une superficie de plus de 10.000 mètres carrés a pour vocation de produire pour les deux partenaires des équipements " made in France ".