Cybergun annonce une levée de fonds de 1 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE

Cybergun annonce une levée de fonds de 1 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cybergun annonce une levée de fonds de 1 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE, d'une valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Le produit net de cette opération (970.000 euros) sera destiné à financer les projets de développement de l'entreprise, notamment via des opérations de croissance externe à l'image de la prise de participation dans VALANTUR ou de l'acquisition d'un site de fabrication en France.

Le tirage de 1 tranche d'OCEANE annoncé ce jour pourrait donner lieu à la création de 5.000.000.000 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,74%.

À ce jour, le tirage de 19 tranches d'OCEANE a permis de lever 18,4 ME et a donné lieu à la création de 17.457.009 808 actions nouvelles, dont 388.056.302 au titre des frais liés au contrat. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,005%.

À l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement est de 69 ME sur le programme d'OCEANE, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par le contrat existant entre CYBERGUN et European High Growth Opportunities Securitization Fund. CYBERGUN envisage de tirer 20 ME sur cette ligne d'ici la fin de l'année.

Les caractéristiques des OCEANE et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 8 octobre 2019. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCEANE et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.