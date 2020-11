Cybergun annonce une "accélération de la croissance"

Cybergun annonce une "accélération de la croissance"









Crédit photo © Cybergun

(Boursier.com) — Cybergun fait un point sur son activité commerciale et sa situation financière à fin novembre 2020, dans le prolongement du communiqué de presse publié le 24 novembre. Sur le plan commercial, l'activité d'octobre et novembre s'inscrit en croissance de +45% à 5,8 ME, malgré l'impact de la crise financière sur l'activité du pôle 'civil' (fermeture des points de vente) et du pôle 'militaire' (reports de contrats). Le groupe a stabilisé ses ventes en Europe, vu ses facturations progresser de plus de 70% aux Etats-Unis et plus que quadrupler en Asie. Cybergun confirme ainsi l'accélération de son rebond engagé au 3ème trimestre 2020 (hausse de +4%) et le succès de sa stratégie de reconquête commerciale. Depuis début 2020, le volume d'affaires atteint 21,9 ME, soit une croissance retraitée de 5% sur la même période de 2019.

Comme annoncé, cette stratégie passe par la reconstitution progressive des stocks afin de pouvoir répondre au mieux à la demande des clients. À fin novembre, la société dispose de 9,1 ME de stocks contre 7,3 ME à fin septembre 2020. Cette politique qui porte aujourd'hui ses fruits a été rendue possible par l'utilisation de la ligne de financement obligataire qui permet de couvrir le stock, en grande partie payé comptant, et les créances clients. Depuis le 1er octobre 2020, Cybergun a ainsi levé 8 ME, dont 2 ME reçus ce jour, via cette ligne de financement. La gestion de ces fonds permet à Cybergun d'afficher à fin novembre une trésorerie disponible de 8,5 ME, contre 2,1 ME au 30 septembre 2020. Dans le même temps, l'intégralité des obligations convertibles émises à ce jour ont été converties.