Cybergun annonce un accord de distribution exclusif entre VERNEY-CARRON et RIVOLIER

(Boursier.com) — CYBERGUN , acteur mondial du tir de loisir, est très fier d'annoncer un accord historique conclu entre VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armesfrançais, et RIVOLIER, l'une des plus anciennes entreprises françaises spécialisées dans la distribution d'équipements de chasse et de tir. Cet accord de distribution exclusive uni deux icônes de l'industrie française, alliant des siècles de savoir-faire et d'expertise, pour offrir aux passionnés de chasse et aux professionnels du tir une expérience sans précédent.

Fondée en 1820, VERNEY-CARRON jouit d'une réputation internationale pour sa qualité exceptionnelle et son engagement envers l'innovation dans le domaine des armes.

Depuis plus de deux siècles, l'entreprise s'est érigée en tant que gardienne du patrimoine de la chasse française, produisant des fusils et carabines de chasse et des armes de sécurité et de défense reconnus pour leur précision, leur durabilité et leur élégance.

RIVOLIER, fondée en 1830, est tout aussi emblématique. Cette entreprise familiale a su rester fidèle à ses racines tout en accompagnant l'évolution des besoins des chasseurs et tireurs sportifs. Avec plus d'un siècle d'expérience dans la distribution de produits de chasse et de tir, RIVOLIER est un acteur incontournable du marché français. La société est réputée pour son service client exceptionnel et sa capacité à fournir une gamme complète d'équipements de haute qualité pour les passionnés de chasse et de tir. Le réseau de partenaires de RIVOLIER compte aujourd'hui plus de 550 points de vente sur tout le territoire.

Cet accord de distribution exclusive sur le marché français entre VERNEY-CARRON et RIVOLIER concerne l'ensemble de la gamme de fusils et carabines de chasse fabriquée et mise sur le marché par la société VERNEY-CARRON et les lanceurs sublétaux de balles de défense FlashBall, mais ne concerne pas les autres produits de Sécurité & Défense de la marque LEBEL. Cette étape significative dans l'histoire des deux entreprises permettra aux clients français de RIVOLIER de bénéficier d'un accès inégalé à une gamme complète de produits de chasse et de tir, alliant le style intemporel de VERNEY-CARRON à la logistique efficace et à l'expertise de distribution de RIVOLIER.