Cybergun : amélioration de la situation financière

(Boursier.com) — Cybergun annonce que, dans le cadre du projet de plan de sauvegarde financière accélérée (SFA), RESTARTED INVESTMENT, actionnaire de référence du Groupe, a prolongé sa garantie financière pour faire face à un éventuel risque de liquidité du 31 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

Ce nouveau signal fort permet d'améliorer la visibilité financière de l'entreprise et vient en complément des fonds levés via la ligne de financement en fonds propres (OCABSA) dont :

1,7 ME pour éteindre la ligne de crédit revolving aux Etats-Unis et qui a donc amélioré le bilan du Groupe de façon significative en faisant disparaitre cette dette très coûteuse (économie estimée à près de 300.000 USD en année pleine) ;

2,5 ME pour financer le renforcement des stocks qui s'élevaient, au 1er décembre 2019, à 5,4 ME contre 3,8 ME au 1er avril 2019. Grâce aux productions en cours, le Groupe compte ramener le stock à un niveau convenable à fin mars 2020 et ainsi faire face à la demande (manque à gagner en chiffre d'affaires estimé entre 40% et 50% par mois faute de stocks suffisants en 2019) ;

0,7 ME pour couvrir ses frais de fonctionnement et les dépenses liées à la procédure en cours.

Le Groupe a également mis sous séquestre une caution dans le cadre de la réponse à un très gros projet dans le domaine militaire dont le résultat est attendu début 2020.