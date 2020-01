Cybergun : alliance avec Valantur

(Boursier.com) — Cybergun annonce la création d'Arkania, filiale commune créée avec le Groupe Valantur, pour renforcer les expertises et accélérer le déploiement du pôle militaire. Valantur est un groupe de haute technologie spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles, de moyens et de servitudes destinés à l'aéronautique. Équipementier de premier rang dans les domaines de l'aéronautique civile et militaire, notamment sur des appareils de très haute technologie, le groupe sous-traite également pour plusieurs grands noms dans les secteurs de l'énergie, du médical, du pétrole et de la Défense. Valantur est fort de 240 collaborateurs sur 6 sites et génère un chiffre d'affaires annuel de près de 25 ME.

La nouvelle filiale, détenue à date à 51% par le groupe Cybergun et présidée par Hugo Brugière, aura 3 missions, celle de bureau d'études pour les projets des deux partenaires, de bureau d'études pour des projets extérieurs dans le domaine de l'armement, de la défense et de l'aérospatiale, ainsi que de production et assemblage d'ensemble et de sous-ensemble pour l'industrie de l'armement, de la défense et de l'aérospatiale.

Cybergun et Valantur sont actuellement en cours de finalisation de l'achat d'un site de production afin de disposer d'une capacité de fabrication 'made in France'. Arkania est déjà engagé sur trois projets majeurs du pôle militaire de Cybergun, à savoir la finalisation et la mise en fabrication de l'arme révolutionnaire développée pour le compte d'un grand manufacturier d'armes, l'assemblage de répliques AirSoft made in France, notamment pour les marchés militaires nécessitant une production dans un pays membre de l'OTAN, et le développement d'un autre projet avec un grand équipementier européen.