Cybergun achève la 2e phase du programme d'equitization

(Boursier.com) — Cybergun annonce le succès de la campagne d'adhésion à la fiducie-gestion (Fiducie) par les porteurs d'obligations remboursables en actions (ORA).

Sur les 6.600 ORA émises en décembre 2022, 6.487 ont été apportées à la Fiducie, soit un taux de participation de 98,3%.

En conséquence, le Président Directeur Général de la société a décidé de procéder au rachat au pair de l'intégralité des ORA apportées à la Fiducie, de mettre en place un crédit-vendeur dans les conditions décrites dans la convention de fiducie et de procéder à l'émission des bons de souscription d'actions dits "Equitization" (BSAE).

La Fiducie va désormais pouvoir engager à partir d'aujourd'hui le processus d' "equitization" via :

1. l'exercice des BSAE par compensation avec le crédit-vendeur, de manière structurée et organisée dans le temps (sur une durée maximum de 2 ans), puis la cession des actions Cybergun en résultant sur le marché (processus d'equitization) ;

2. la souscription dans le temps, par la Fiducie, à plusieurs émissions successives d'obligations sèches Cybergun (OS1) grâce au produit de la cession sur le marché des actions issues de l'equitization du crédit-vendeur, et des OS le cas échéant ;

3. l'equitization des OS par la Fiducie.

Il est précisé qu'à l'issue de l'equitization et/ou du remboursement de l'intégralité du crédit-vendeur (et le cas échéant, de l'intégralité des OS souscrites par la Fiducie), les BSAE qui n'auront pas été exercés par la Fiducie deviendront caducs et nuls.

Hugo Brugière, PDG de Cybergun, déclare : "Ce programme d'equitization va s'étaler dans le temps long, sans pression vendeuse excessive, pour renforcer les fonds propres de Cybergun et lui donner les moyens de ses ambitions".