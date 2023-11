Cybergun a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 28,3 ME au S1

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Cybergun a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 28,3 ME, en croissance de +25% en données publiées et de +14% à périmètre constant (hors intégration de VERNEY-CARRON). Le pôle Civil a généré un chiffre d'affaires de 17,2 ME, en croissance de +17%, et le pôle Militaire a généré un chiffre d'affaires de 11,1 ME, en progression de +41%, dont 2,5 ME lié à l'intégration de VERNEY-CARRON.

L'analyse du résultat opérationnel, à -2,4 ME, fait ressortir :

Une activité Civil B2B (pôle historique) à l'équilibre;

Une activité Civil B2C en phase d'investissement de croissance pour assurer la montée en puissance progressive du site marchand commun evike-europe.com;

Une activité Militaire déficitaire en raison de la non reconnaissance du chiffre d'affaires sur les contrats longs et des lourds investissements réalisés pour relancer VERNEY-CARRON.

A noter que 50% de la perte opérationnelle est liée à l'amortissement des investissements et aux provisions, essentiellement sur le pôle Militaire. Au 1er semestre 2022, Cybergun ne supportait pas ces coûts additionnels (produit net de +0,3 ME).

Le résultat financier, à -1 ME, est intégralement lié au traitement comptable ("non cash") de l'equitization de la dette obligataire mis en place pour soutenir le développement du pôle Militaire.

Ce résultat est compensé par la quote-part attribuée aux minoritaires, à nouveau sur le pôle Militaire, de sorte que le résultat net, à -2,5 ME, est proche du résultat opérationnel avec, là encore, un pôle Civil B2B à l'équilibre.

Au 30 juin 2023, Cybergun disposait de 37 ME de fonds propres, dont 5,1 ME d'autres fonds propres constitués par l'émission obligataire de décembre 2022 dont l'equitization via une fiducie-gestion a débuté en janvier 2023.

Les dettes financières, hors dettes locatives (application comptable de la norme IFRS 16), s'élèvent à 5,5 ME à fin juin 2023, dont 3,8 ME de PGE souscrit par le pôle Militaire et pour lequel le Groupe étudie les possibilités de mise en adéquation avec le rythme actuel de déploiement de ces activités. La trésorerie brute ressort à 1,7 ME.