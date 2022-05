Cybergun : 7,2 millions de perte nette au 2021

(Boursier.com) — Cybergun publie ses comptes 2021. La perte nette part du groupe atteint 7,2 millions d'euros et le résultat opérationnel est dans le rouge de 1,26 ME, mais le résultat opérationnel courant est positif de 1,07 million. Le chiffre d'affaires était ressorti à 33 millions d'euros, contre 23,5 ME un an avant. En donnée proforma sur 12 mois, le groupe fait état d'un CA de 48,3 ME, pour un résultat opérationnel courant de 1,74 ME et une perte nette part du groupe de 6,2 ME. HBR Investment a réaffirmé par ailleurs, au cours du conseil d'administration qui a arrêté les comptes, son soutien à la société et sa volonté de rester l'actionnaire de référence avec une position désormais stabilisée de plus de 20%.

Le financement du projet de reprise de Verney Carron sera assuré "par d'autres sources de financement que les OCABSA", assure Cybergun. Le groupe aborde l'exercice 2022 avec optimisme. Il peut compter sur les leviers additionnels offerts par son alliance avec Evike aux Etats-Unis, où les deux partenaires ont étendu leur collaboration en début d'année au segment des 'chain stores', et en Europe, où de nouvelles initiatives majeures sont en préparation. Une nouvelle transformation en profondeur est également en cours de matérialisation au travers de la prise de contrôle de Verney-Carron, plus ancien manufacturier d'armes français, afin de créer ensemble "le premier acteur français des armes de petits calibres". Le projet avance conformément au plan et le rapprochement entre les deux sociétés devrait être finalisé d'ici fin 2022.