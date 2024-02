CVS Health : un avertissement, comme prévu ?

(Boursier.com) — CVS Health, la chaîne américaine de pharmacies, fournisseur de solutions de santé, a abaissé ses prévisions 2024 de profits avec les coûts accrus des procédures médicales. Le groupe n'anticipe plus désormais qu'un bénéfice ajusté annuel par action de "8,30$ au moins", contre 8,50$ au moins précédemment attendu. Pour le trimestre clos, le groupe a tout de même dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,12$, supérieur aux anticipations de marché. Sur le trimestre clos fin décembre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 2,05 milliards de dollars, à comparer aux 2,33 milliards de dollars de l'année antérieure. Les revenus trimestriels ont totalisé 93,8 milliards, contre 83,8 milliards un an plus tôt et 90,8 milliards de consensus.