CVS Health s'offre Oak Street pour 9,5 milliards

(Boursier.com) — CVS Health a confirmé ce mercredi l'acquisition programmée du fournisseur de soins Oak Street Health pour environ 9,5 milliards de dollars en cash, alors que le géant de la pharmacie cherche à se lancer dans le secteur des soins d'urgence. CVS a indiqué que la valeur de l'accord était de 10,6 milliards de dollars, dette comprise. Son offre par action de 39$ présente une prime d'environ 73% par rapport au dernier cours de clôture d'Oak Street avant que les discussions sur l'accord ne soient annoncées pour la première fois en janvier et près de 16% sur la clôture de mardi. L'accord est le troisième plus gros pour CVS au cours de la dernière décennie, après le rachat pour près de 13 milliards de dollars du fournisseur de services pharmaceutiques Omnicare en 2015 et l'acquisition de 69 milliards de dollars de l'assureur maladie Aetna en 2017. Avec l'acquisition d'Oak Street, CVS obtiendra le contrôle de 160 centres de soins primaires qui desservent les personnes assurées dans le cadre du programme Medicare du gouvernement américain, qui s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus ou qui remplissent les conditions en raison d'un handicap. Ces centres de soins primaires proposent examens de santé de routine, médecine préventive et diagnostic, gestion et traitement des problèmes de santé chroniques (...).

CVS Health a aussi publié ce jour ses résultats du quatrième trimestre, marqués par des revenus de 83,8 milliards de dollars en augmentation de 9,5% en glissement annuel, un bénéfice GAAP de 1,75$ par titre et un bpa ajusté de 1,99$, à comparer à un bpa ajusté de 1,98$ un an plus tôt. Sur l'exercice clos, le groupe a réalisé des revenus de 322,5 milliards de dollars en croissance de 10,4%, pour un bpa ajusté de 8,69$. Le cash flow des opérations atteint 16,2 milliards de dollars. Pour 2023, le bpa ajusté est anticipé entre 8,7 et 8,9$, alors que le cash flow des opérations est attendu entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars.