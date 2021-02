CVS Health : résultats supérieurs aux attentes, guidance solide

(Boursier.com) — CVS Health continue à profiter de la crise sanitaire. Le fournisseur de produits pharmaceutiques et de services de soins a enregistré au quatrième trimestre un bénéfice net de 973 M$ ou 74 cents par titre contre un profit de 1,75 Md$ ou 1,34$ par action un an plus Tôt. Le bpa ajusté ressort à 1,3$ contre 1,73$ un an auparavant pour un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 69,55 Mds$ (+5,3% en comparable contre +3,7% de consensus). Des comptes supérieurs aux attentes des analystes. Le management table sur un bpa ajusté compris entre 7,39 et 7,55$ sur l'exercice en cours, là où le consensus est positionné à 7,50$. Le groupe participe activement à la campagne de vaccination et de tests contre le COVID-19 aux Etats-Unis.