CVS Health profite de la crise

(Boursier.com) — CVS Health a dépassé les attentes pour le premier trimestre, le fournisseur de produits pharmaceutiques et de services de soins ayant bénéficié de l'impact de la pandémie. Le bénéfice net a dépassé les 2 milliards de dollars, soit 1,53$ par titre, contre 1,43 milliard un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,91$, contre 1,62$ un an plus tôt et 1,62$ de consensus. Les revenus se sont appréciés quant à eux de plus de 8% en glissement annuel à 66,8 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 64,1 milliards. CVS a confirmé enfin sa guidance 2020 de bénéfice ajusté par action allant de 7,04 à 7,17$, contre un consensus de 7,02$.