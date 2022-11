CVS Health grimpe, après les résultats et l'accord sur les opioïdes

(Boursier.com) — CVS Health, chaîne pharmaceutique américaine, grimpe avant bourse à Wall Street après l'annonce de résultats supérieurs aux attentes de marché et d'un accord sur les opioïdes pour 5 milliards de dollars. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché une perte nette de 3,41 milliards de dollars soit 2,6$ par action, contre un profit de 1,59 milliard et 1,2$ par titre un an plus tôt. Hors charges liées à l'accord sur les opioïdes, la chaîne a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,09$ à comparer à un consensus FactSet de 2$. Les revenus ont atteint 81,16 milliards de dollars, contre 73,79 milliards un an plus tôt.