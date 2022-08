CVS Health dope ses prévisions financières

(Boursier.com) — CVS Health, la chaîne américaine de pharmacies, a relevé ce mercredi ses prévisions financières, après un deuxième trimestre fiscal marqué par une croissance des ventes de 11%. Pour le trimestre clos fin juin 2022, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,96 milliards de dollars et 2,23$ par action, contre 2,79 milliards un an avant. Les revenus ont totalisé 80,6 milliards de dollars, contre 72,6 milliards pour la période comparable de l'an dernier. L'unité d'assurance santé a vu ses revenus augmenter de 11% à 22,8 milliards. La demande en tests et vaccination a toutefois ralenti, avec la stabilisation des cas covid aux USA.