CVS Health dope ses prévisions... et son salaire minimum

(Boursier.com) — CVS Health, la chaîne américaine de distribution pharmaceutique, a publié des comptes du second trimestre supérieurs aux attentes et rehaussé sa guidance. En outre, le groupe a relevé à 15$ de l'heure son salaire minimum. Sur le trimestre clos, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,42$ contre un consensus de 2,06$. Le groupe a profité de ventes accrues de médicaments sur ordonnance et de tests covid, ainsi, bien évidemment, que de vaccins. Les revenus trimestriels se sont améliorés de 11% à 72,6 milliards de dollars. CVS Health rehausse sa guidance 2021 de bénéfice ajusté par action entre 7,7 et 7,8$, alors que la fourchette antérieure allait de 7,56 à 7,68$.