CureVac : le candidat vaccin contre le Covid-19 déçoit, le titre s'effondre

(Boursier.com) — Ça secoue fort pour CureVacce matin à Francfort avec un titre qui plonge de 50%. Il faut dire que le groupe biopharmaceutique allemand a dévoilé hier soir des données peu convaincantes concernant son candidat vaccin contre le Covid-19. Selon des résultats provisoires de la dernière phase d'essais cliniques impliquant environ 40.000 volontaires en Europe et Amérique latine, le vaccin serait efficace à 'seulement' 47%, bien loin des niveaux obtenus par les produits déjà utilisés en Europe et aux Etats-Unis.

Cette annonce pourrait porter un coup dur à l'UE pour sa compagne de vaccination alors que Bruxelles a signé en novembre 2020 un accord avec CureVac lui garantissant jusqu'à 405 millions de doses du vaccin connu sous le nom de CVnCoV, le seul accord majeur signé par la firme allemande.

Détenu en partie par le gouvernement allemand, CureVac a noué des partenariats avec Bayer AG, GlaxoSmithKline Plc et le gouvernement britannique afin d'accélérer la production de son vaccin et des futures versions qui cibleront les souches mutantes. Comme pour les produits de Moderna et Pfizer, le candidat vaccin de CureVac utilise l'ARN messager.