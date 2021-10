CureVac abandonne ses plans de production de vaccin Covid-19

(Boursier.com) — CureVac dévisse de plus de 10% avant bourse à Wall Street, alors que la firme allemande de biotechnologie a annoncé ce mardi avoir annulé les contrats de fabrication de son vaccin expérimental Covid-19 avec deux partenaires potentiels. Les accords avec le groupe suisse Celonic et l'Allemand Wacker seront résiliés, mais les accords de production existants avec Rentschler Biopharma et Novartis restent inchangés. CureVac est loin derrière ses rivaux BioNTech (partenaire de Pfizer) et Moderna, dans sa tentative de développement d'un vaccin Covid-19 à base d'ARNm. Le groupe a retiré sa demande d'approbation du vaccin de première génération effectuée auprès des régulateurs européens.

"L'augmentation continue de la capacité de fabrication d'ARNm ainsi que les progrès des efforts de vaccination à grande échelle ont fortement modifié la demande pour notre vaccin Covid-19 de première génération, CVnCoV, au cours des derniers mois", a déclaré le directeur des opérations de CureVac, Malte Greune. CureVac avait par ailleurs publié en juin et juillet des données d'essai décevantes sur son candidat vaccin initial, et l'approbation réglementaire européenne était encore en suspens. Le groupe travaille avec GlaxoSmithKline sur une prochaine génération de vaccins.